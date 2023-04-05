المقاومة في الضفة تستنفر .. عشرات عمليات اطلاق النار ردا على العدوان على الاقصى

وطن: سجلت عشرات عمليات إطلاق نار في الضفة المحتل، منذ العاشرة مساء أمس الثلاثاء، وحتى فجر الأربعاء ردا على العدوان الاسرائيلي اوقتحام المسجد الأقصى.

وتمكن مقاومون من تنفيذ عمليات إطلاق نار صوب عدد من المواقع والنقاط العسكرية لجيش الاحتلال في القدس، ونابلس، وجنين، وأريحا، وطولكرم، والخليل، والداخل المحتل.

وأقرت القناة 12 العبرية بإصابة جندي في إطلاق نار قرب الخليل، وأشارت إلى أنه جرى نقله للمستشفى، وأن قوات من الجيش هرعت لمكان الحادث.

وأعلنت مجموعات عرين الأسود مسؤوليتها عن استِهداف مستوطنة وحاجز "شافي شمرون" بنابلس .

كما أعلنت كتيبة مخيم جبر في أريحا، عن استهداف قوات الاحتلال بإطلاق النار المباشر.

وقالت الكتيبة في بيانٍ لها: رداً على ما يجري في المسجد الأقصى المبارك تمكن مجاهدو كتيبة مخيم عقبة جبر من استهداف حاجز dco بصليات كثيفة من الرصاص وانسحب المجاهدون بسلام.

وأضافت "كما تمكن مجاهدونا من استهداف سيارة لمستوطن بالرصاص قرب مفترق ألموغ وانسحب المجاهدون بسلام".

وذكرت مصادر صحفية بأن عملية إطلاق نار استهدفت مستوطنة محاذية لمدينة أم الفحم في الداخل المحتل.

كما استهدف مقاومون بصليات من الرصاص معسكر "عوفر" المقام على أراضي بلدة بيتونيا غرب رام الله.