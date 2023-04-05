المقاومة ترد على عدوان الاحتلال على الأقصى .. مستوطنات الغلاف تحت القصف إطلاق 10 صواريخ تجاه كيبوتسات المستوطنين

وطن: أطلقت المقاومة الفلسطينيّة في قطاع غزّة، فجر اليوم الأربعاء، قرابة 10 صواريخ وقذائف هاون تجاه مستوطنات الاحتلال في محيط قطاع غزّة.

وجاء إطلاق الصواريخ من غزّة ردًا على عدوان الاحتلال على المسجد الأقصى، حيث جرى اعتقال وإصابة العشرات جرّاء اعتداء جنود الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى مساء الثلاثاء.

وبحسب إعلام الاحتلال، فإنّ 16 صواريخ أطلق من قطاع غزّة باتجاه "سديروت"، حيث أصاب أحدها مصنعًا بشكلٍ مباش وأحدث أضرارًا كبيرة فيه، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وبيّنت وسائل إعلام الاحتلال، أنّ "المصنع الذي تعرض لصاروخ في سديروت تابع لشركة أغذية ضخمة".