حصيلة العدوان على الأقصى .. اصابة اكثر من 200 معتكف واعتقال نحو 500 اخرين

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، المصلى القبلي في المسجد الأقصى واعتدت على المصلّين المعتكفين في المسجد لإفراغه، وتم تسجيل إصابات متفاوتة بين خطيرة ومتوسطة وطفيفة.

وشهدت ساحات المسجد الأقصى عقب انتهاء صلاة الفجر حالة من التوتر، حيث اقتحم ضباط الاحتلال وعناصر شرطة الاحتلال ساحات الحرم.

وقامت قوات الاحتلال بمهاجمة المصلين الصائمين بالأعيرة المطاطية والقنابل الصوتية بعد انتهاء صلاة الفجر.

وقال الهلال الاحمر القدس في بيان مقتضب إن "طواقمنا في القدس تعاملت مع 12 إصابة خلال المواجهات التي اندلعت في محيط المسجد الاقصى وخارج أسوار المدينة، وتم نقل 3 إصابات للمستشفى لتلقي العلاج".

وأوضح ناشطون مقدسيون أن الاحتلال منع الإسعاف الفلسطيني من دخول المسجد الأقصى لتقديم العلاج للمصابين.

وقال نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، ناجح بكيرات، إن هناك "أكثر من 200 مصاب جراء اعتداءات الاحتلال في المسجد الأقصى".

وفي محيط وخارج أسوار المسجد الأقصى، قال الهلال الأحمر في القدس إثر المواجهات مع قوات الاحتلال إنه "تم تسجيل 7 إصابات وتم نقل إصابتين للمستشفى، والإصابات بالمطاط والاعتداء بالضرب".

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني إنه لا يتواجد أي طاقم مسعفين داخل المسجد الأقصى.

وناشد المتواجدون داخل المسجد الأقصى بوصول طواقم الإسعاف إلى داخل باحات المسجد لتقديم العلاج لعدد من الإصابات الخطيرة إثر قمع الاحتلال للمصلين في المسجد.

وفي وقت لاحق قال مقدسيون إن شرطة الاحتلال بعد أن فتحت أبواب المسجد الأقصى للمصلين لأداء صلاة الفجر، تمنع الشباب من دخول المسجد.

وأظهرت مقاطع فيديو مصوّرة من داخل المصلى القبلي عناصر شرطة الاحتلال وهم يعتدون على المعتكفين النساء والشبان داخل المصلى بالهراوات بعد أن أطلقوا قنابل الصوت والغاز داخل المصلى.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان المتواجدين في المصلى القبلي، فيما أشار محامون إلى أن عدد المعتقلين قد وصل إلى 200.

وحدّثت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن عدد المعتقلين وصل إلى 400 معتقل.

ووفقًا لمحامي مركز معلومات وادي حلوة - القدس قال إنه "حتى الساعة الخامسة فجرا، وصل عدد الاعتقالات من المسجد الأقصى إلى ما بين 400 - 500 معتقل، جميعهم نُقلوا بالحافلات إلى مركز "عطروت" للتحقيق معهم".

وأوضح أنه "حسب المتابعة الأولية سيتم الإفراج عن معظم المعتقلين بشروط أبرزها الإبعاد عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى".

وتوافد عشرات المقدسيين من القدس المحتلة إلى نحو محيط البلدة القديمة للتعبير عن غضبهم واحتجاجهم على عدوانية الاحتلال في المسجد الأقصى.

وانطلقت، بعد انتصاف ليل الثلاثاء - الأربعاء، مظاهرة احتجاجية ومسيرة مركبات في مدينة أم الفحم، إثر اعتداء الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك والمرابطين فيه، بمشاركة العشرات من الشبان في المدينة.