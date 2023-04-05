النخالة: شعبنا يجب أن يكون حاضراً للمواجهة الحتمية في الأيام القادمة

وطن: أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، أن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك يشكل تهديداً جديّاً على مقدساتنا.

وأضاف النخالة في تصريح صحفي فجر اليوم الاربعاء: "على الشعب الفلسطيني أن يكون حاضراً بكل مكوناته للمواجهة الحتمية في الأيام القادمة".

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى، بأعداد كبيرة، في محاولة لإخراج المرابطين المعتكفين داخل المصلى القبلي.

وأفادت مصادر مقدسية، أن قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى من جهة باب المغاربة، وتمركزت هناك سعيًا لإخراج المرابطين المعتكفين داخل المصلى القبلي في المسجد.