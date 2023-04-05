قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى .. عشرات الإصابات والاعتقالات

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، المسجد القبلي في المسجد الأقصى واعتدت على المصلّين المعتكفين في المسجد لإفراغه، وتم تسجيل إصابات بالرصاص المطاطي.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صدر عنه إلى أن "عددا من الإصابات في المسجد الأقصى وسيارات الإسعاف التابعة لنا تتوجه للمسجد الأقصى".

وأوضح ناشطون مقدسيون أن الإسعاف الفلسطيني يمنعه الاحتلال من دخول المسجد الأقصى لتقديم العلاج للمصابين.

وأظهر مقاطع فيديو مصوّرة من داخل المسجد القبلي عناصر شرطة الاحتلال وهم يعتدون على المعتكفين النساء والشبان داخل المسجد بالهراوات بعد أن أطلقوا قنابل الصوت والغاز داخل المسجد.

وأصيب عدد من الشبان بالرصاص المطاطي.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان المتواجدين في المسجد القبلي.

وفي بيان صدر عن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة قال إن "ما يجري في المسجد الأقصى المبارك يشكل تهديدا جديّا على مقدساتنا، وعلى الشعب الفلسطيني أن يكون حاضرا بكل مكوناته للمواجهة الحتمية في الأيام القادمة".