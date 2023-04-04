ترامب يدفع ببراءته من 34 تهمة جنائية

الصورة: دفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم، بأنه غير مذنب في 34 تهمة جنائية تم توجيهها إليه.

والتهم ناشئة عما يعرف بمدفوعات الصمت لعام 2016، وتعتبر هذه الاتهامات أول اتهامات جنائية تواجه أي رئيس أمريكي سابق.

وكان ترامب قد سلَّم نفسه، اليوم، إلى مسؤولي مكتب الادعاء بمحكمة مانهاتن، بعد أن وجَّهت إليه هيئة محلفين كبرى في وقت سابق لائحة اتهام، وذلك قبل مثوله أمام المحكمة.

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست»، في موقعها الإلكتروني، اليوم، عن ترامب قوله، في تغريدة له على وسائل التواصل الاجتماعي، لدى وصوله إلى مقر المحكمة، إن التجربة «سيريالية»، مشيراً إلى أنهم سوف يعتقلونه.

وأعرب الرئيس الأمريكي السابق عن اندهاشه الشديد، موضحاً أنه لا يستطيع أن يصدق أن هذا يحدث في أمريكا.

وكان المئات من أنصار الرئيس السابق ترامب قد تجمعوا بالقرب من مقر محكمة مانهاتن في الوقت الذي تم فيه إغلاق الطرق المؤدية أمام المحكمة، وذلك بالنسبة إلى المركبات والمشاة.