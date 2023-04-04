حراك المعلمين يؤكد استمرار فعالياته المعلنة سابقا

وطن: أكد حراك المعلمين استمرار الفعاليات الاحتجاجية المعلنة سابقا، موضحا ان الاضراب سيكون من الطابور الصباحي مع اثبات الوجود من خلال بصمة التوقيع.

ودعا الحراك الى مقاطعة اجراءات اختبار التوظيف في كافة المحافظات، ومقاطعة كافة الأعمال المكتبية والإدارية والدورات التي تصدر عن وزارة التربية والتعليم ومديرياتها ومقاطعة اختبارات الثانوية العامة بكل إجراءاتها.

وقال الحراك في بيان صدر عنه وصل وكالة وطن للانباء نسخة منه بان الازمة المالية مفتعلة واستمرارها "لعبة قذرة" يراد منها عدم مطالبة المعلمين بأي حقوق مشروعة وثابتة.

وفيما يلي نص البيان