منفذ عملية تل أبيب: دخل إلى الداخل المحتل منذ أيام من إحدى "فتحات الجدار"

رام الله - وطن: أكد جيش الاحتلال، مساء اليوم، الثلاثاء، إصابة أحد عناصره بجراح خطيرة وآخر بجراح طفيفة، في عملية الطعن التي نفذت صباح اليوم قرب قاعدة "تسريفين" العسكرية جنوب تل أبيب، بحسب ما جاء في بيان صدر عنه.

واعتقلت شرطة الاحتلال منفذ العملية بعد إصابته بجروح طفيفة إثر طعنه جنديين قرب "ريشون لتسيون".

وأفادت مصادر فلسطينية بأن منفذ عملية الطعن هو اشاب يبلغ من العمر 21 عاما من دورا جنوب الخليل، وقد استدعت مخابرات الاحتلال شقيقه للمقابلة في "عصيون".

وقال جيش الاحتلال إن جنديا أصيب بجراح خطيرة من جراء طعنه، وادعى أن منفذ العملية حاول الاستيلاء على سلاح الجندي بعد إصابته، و"أوقفه مدنيون وصلوا إلى المكان"، وأشار الاحتلال إلى إصابة جندي آخر بجراح طفيفة.

وأفاد بأن الجنديين نقلا إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

وأشارت التحقيقات التي أوردتها إذاعة جيش الاحتلال ، إلى أن المنفذ لا يملك تصريح دخول إلى الداخل المحتل، ورجّحت أن يكون دخل عبر إحدى "فتحات" السياج الأمني وجدار الفصل في منطقة القدس.

وبحسب التحقيقات ، فإن المنفذ (21 عاما) مكّث في الداخل منذ "عدة أيام"، زار خلالها القدس المحتلة، يوم الجمعة الماضي، وهو يوم الجمعة الثاني خلال شهر رمضان.