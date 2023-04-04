آلاف الإيرانيين يشيعون ضابطين بالحرس الثوري قتلا في عدوان الاحتلال على دمشق

وطن: "فلتسقط إسرائيل" رددت الحشود الإيرانية التي تخطى عددها الآلاف الثلاثاء، في إحدى ساحات طهران وذلك في مراسم تشييع ضابطين في الحرس الثوري قتلا بغارة للاحتلال في 31 آذار/مارس في سوريا.

وأسفر العدوان عن مقتل ميلاد حيدري ومقداد مهقاني وهما من الحرس الثوري الإيراني.

وقال الناطق باسم الحرس الثوري رمضان شريف كما نقلت عنه وكالة تسنيم "سنثأر لدماء الشهيدين حيدري ومهقاني". وقالت والدة ميلاد حيدري متوجهة إلى الحشود "سيروا على خطاه".

وكان الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني حذر الأحد من أن طهران "تحتفظ بحق الرد ... في الوقت والمكان المناسبين".