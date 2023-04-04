الاحتلال يؤجل محاكمة الأسير خضر عدنان

وطن: أجلت محكمة الاحتلال ، محاكمة الأسير المضرب عن الطعام خضر عدنان حتى تاريخ 29/05/2023م.

وقالت مؤسسة "مهجة القدس"، "إن قرار المحكمة بمثابة إعدام بحق الأسير عدنان، غير آبهة بإضرابه عن الطعام الذي يخوضه لليوم 59 على التوالي، وفي ظل خطورة وضعه الصحي".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أعادت اعتقال الأسير عدنان من منزله، في الخامس من شباط/ فبراير الجاري، وأعلن إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله الأولى، وقد رافق عملية اعتقاله، عمليات تفتيش، وتخريب طالت المنزل، وتهديدات لعائلته.