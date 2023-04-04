القوى السياسية والفعاليات الوطنية تدين لقاء شخصيات من محافظة الخليل بضباط من جيش الاحتلال

وطن: ادانت القوى السياسية والفعاليات الوطنية في محافظة الخليل في بيان لها اللقاء الذي جمع بعض من الشخصيات الاجتماعية ورجال الأعمال في محافظة الخليل وضباط من جيش الاحتلال وما يسمى بـ"ادارته المدنية" خلال " على وجبة افطار رمضانية" نظمت في قرية الاصيفر التي تقع على أراضيها مستوطنة "بيت يتير" في جنوب شرق مسافر مدينة يطا من قبل أحد رجالات المنطقة من حملة الهوية الزرقاء.

ودعت القوى الى مقاطعة وتعرية كل من يستقبل ممثلي الاحتلال على مختلف مسمياتهم ومن ينظم أو يدعو لأي نوع وشكل من هذه اللقاءات معهم أو بحضورهم.

وجاء في البيان: إن القوى السياسية والفعاليات الوطنية في محافظة الخليل إذ ترفض جميع المبررات لهذا اللقاء الذي جرى بحضور ضباط الاحتلال، فإنها تؤكد على ما يلي:

أولاَ: تدين كل أشكال التطبيع الرسمي وغير الرسمي مع أية جهة تمثل الاحتلال ومؤسساته وأجهزته المختلفة العسكرية والمدنية وممثليها بكل مسمياتهم وأي جهة من حركاته الصهيونية، وأي لقاءات كانت معهم أو بحضورهم، مهما كانت الذرائع.

ثانياَ: تطالب كل فئات وجماهير شعبنا ومؤسساته كافة، بمقاطعة وتعرية كل من يستقبل ممثلي الاحتلال على مختلف مسمياتهم ومن ينظم أو يدعو لأي نوع وشكل من هذه اللقاءات معهم أو بحضورهم، وتحذر كل فلسطيني وطني شريف من مغبة حضوره لأي دعوة على الطعام أو أي لقاء، وإذا ما تفاجأ بحضور أي من ممثلي الاحتلال فيه، عليه مغادرة هذا اللقاء فوراَ مهما كان، ويعلن إدانته الصريحة والعلنية للقاء وللجهة الداعية والمنظمة له.

وفيما يلي نص البيان:

بيان صحفي

صادر عن القوى السياسية والفعاليات الوطنية في محافظة الخليل

تعرب القوى السياسية والفعاليات الوطنية في محافظة الخليل عن إدانة اللقاء الذي جمع بعض من الشخصيات الاجتماعية ورجال الأعمال في محافظة الخليل وضباط من جيش الاحتلال وما يسمى بـ"ادارته المدنية" خلال "وجبة افطار رمضانية" نظمت في قرية الاصيفر التي تقع على أراضيها مستوطنة "بيت يتير" في جنوب شرق مسافر مدينة يطا من قبل أحد رجالات المنطقة من حملة الهوية الزرقاء.

إن القوى السياسية والفعاليات الوطنية في محافظة الخليل إذ ترفض جميع المبررات لهذا اللقاء الذي جرى بحضور ضباط الاحتلال، فإنها تؤكد على ما يلي:

أولاَ: تدين كل أشكال التطبيع الرسمي وغير الرسمي مع أية جهة تمثل الاحتلال ومؤسساته وأجهزته المختلفة العسكرية والمدنية وممثليها بكل مسمياتهم وأي جهة من حركاته الصهيونية، وأي لقاءات كانت معهم أو بحضورهم، مهما كانت الذرائع.

ثانياَ: تطالب كل فئات وجماهير شعبنا ومؤسساته كافة، بمقاطعة وتعرية كل من يستقبل ممثلي الاحتلال على مختلف مسمياتهم ومن ينظم أو يدعو لأي نوع وشكل من هذه اللقاءات معهم أو بحضورهم، وتحذر كل فلسطيني وطني شريف من مغبة حضوره لأي دعوة على الطعام أو أي لقاء، وإذا ما تفاجأ بحضور أي من ممثلي الاحتلال فيه، عليه مغادرة هذا اللقاء فوراَ مهما كان، ويعلن إدانته الصريحة والعلنية للقاء وللجهة الداعية والمنظمة له.

النصر والحرية لشعبنا والعار لكل المطبعين مع الاحتلال ووكلائه

القوى السياسية والفعاليات الوطنية

محافظة الخليل

4/4/2023