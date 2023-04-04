وقفة في طولكرم دعما للأسرى في سجون الاحتلال

وطن: شارك عددٌ من ذوي الأسرى، ونشطاء، وممثلو فصائل العمل الوطني، اليوم الثلاثاء، في وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال.

وأكد المشاركون في الوقفة، التي نُظمت أمام مكتب الصليب الأحمر في طولكرم، ضرورة تكثيف الفعاليات التضامنية الرسمية والشعبية مع الأسرى، خاصة في هذا الوقت الذي يتعرضون فيه لهجمة شرسة على يد إدارة سجون الاحتلال، من عزل وتنقلات وإهمال طبي، وتزايد الحالات المرضية في صفوف الأسرى.

وقال مدير مكتب نادي الأسير في طولكرم إبراهيم النمر، إن الأسرى يتعرضون لسياسة قتل ممنهجة من مصلحة السجون، خاصة الأسير وليد دقة الذي يجب أن يطلق سراحه فورا، والأسير خضر عدنان المضرب منذ 59 يوما، ويقبع في "عيادة سجن الرملة" بوضع صحي خطير.