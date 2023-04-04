حملة " رمضان الخير" مستمرة... كهرباء القدس تصل قرية "كيسان" المهددة وتقدم مزيداً من الطرود الغذائية

وطن: ضمن حملة " رمضان الخير 2023 " قدمت شركة كهرباء محافظة القدس اليوم الثلاثاء عددا من الطرود الغذائية للأسر ميسورة الحال في قرية كيسان بمحافظة بيت لحم بحضور مدير عام جمعية كيسان للتنمية المجتمعية رضوان غزال وفراس جبران مدير العلاقات العامة الخارجية والبروتوكول في شركة كهرباء القدس .

وأكد جبران بأن الشركة المقدسية مستمرة في حملة " رمضان الخير 2023 " وتقديم المزيد من الطرود الغذائية للأسر الفلسطينية ميسورة الحال من خلال العديد من المؤسسات الخيرية الفلسطينية وذلك بهدف التخفيف من معاناتها في الشهر الفضيل.

كما أكد جبران بأن الشركة ستستمر خلال الأيام القادمة أيضا في حملتها الرمضانية في كافة مناطق امتياز الشركة في محافظات " بيت لحم ، القدس ، أريحا ورام الله " ، وهي حملة تأتي انسجاماً مع أهداف الشركة في إطار مسؤوليتها الاجتماعية ودورها الوطني في التخفيف من معاناة أهلنا في مختلف المناطق وتعزيز صمودهم.

بدوره أكد غزال على أهمية الحملة التي تنفذها الشركة المقدسية بخاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشوها الفلسطينيون.

كما أكد غزال بأنه ليس غريبا هذا الدور الوطني والإنساني الذي تقوم به الشركة منذ سنواتٍ طويلة ، مقدمة في ذات الوقت الشكر والتقدير لكافة العاملية في الشركة وفي مقدمتهم رئيس مجلس إدارتها ومديرها العام المهندس هشام العمري وكذلك الشكر موصول للسيد فراس جبران لدوره في هذه الحملة وتقديم المساعدات لمن يستحق .