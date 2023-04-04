شركة كهرباء القدس تعلن قطع التيار الكهربائي

وطن: اعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي يوم الأربعاء 5/4/2023 من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا , عن كل من المناطق التالية من محافظة القدس: أجزاء من منطقة ضاحية البريد والرام وتشمل: محيط ملحمة زاهدة ومحيط محطة أبو شلبك الضاحية للمحروقات , محيط البنك الوطني والبنك العربي , محيط سبيتاني ودوار الرام وشركة الاتصالات , محيط ملحمة غوشة.

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.