تحرك السعودية السياسي.. هل سيؤدي لاستقرار المنطقة؟!



كتب: عبد الرحيم حسين الريماوي



تشهد الساحة العربية تغيرات وتحركات سياسية ودبلوماسية وتصالحية بينية، والمملكة السعودية تلعب الدور المركزي في الحراك السياسي والدبلوماسي الجاري الان على الساحة العربية والإقليمية والدولية، وقد ترك الحراك السياسي اثرا إيجابيا وكبيرا على الساحة الدولية والإقليمية، يزعج إسرائيل والولايات المتحدة الامريكية اللتين اعتبرتا "التحرك الدبلوماسي منسقا مع روسيا والصين وايران".

السؤال الكبير المطروح إزاء هذه التحركات هو: هل هذه التحركات السياسية والدبلوماسية ستقود لخلق أجواء عربية بينية وتوفير حالة من الاستقرار والتنمية والاهتمام بالإنسان كقيمة في المنطقة والوطن العربي؟ وما هي الاستراتيجية وبرامج واليات العمل لاخراج العالم العربي والاسلامي من الازمات الراهنة و"حالة الفوضى المدعومة أمريكيا واسرائيلي"؟ وهل التحركات الدبلوماسية والسياسية تقود الى اغلاق ملف "الفوضى والصراعات العربية الداخلية والبينية"؟ وهل القمة العربية القادمة في السعودية سترسم ملامح عهد جديد للوطن العربي والمنطقة لصالح الامن والاستقرار كمطلب لكل عربي؟ وهل لدى القوى والأنظمة العربية رؤية تكاملية للوطن العربي بما يسهم في النهوض على كافة المستويات؟ واين موقع القضية الفلسطينية من التحركات السياسية العربية الحالية؟ وما هي الاستراتيجية العربية البينية لحل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا بعيدا عن دوامة وفخ المفاوضات المستمرة منذ ثلاثة عقود انتجت في محصلتها "صفقة القرن" التي اعلنها دونالد ترامب.

الكل العربي يتطلع بأمل لإنهاء حالة القطيعة التي شهدتها الدول العربية والإقليمية وعودة العلاقات السياسية والاقتصادية التنموية بعد صراع ونزاع بين الاخوة العرب والدول الإقليمية الاخرى، بعد عودة العلاقات ما بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية والجمهورية المصرية.

التطورات الإقليمية تزيل العقبات التي كانت قائمة بين الدول العربية والاقليمية ما سيترك اثرا طيبا ويسرع في تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد الحديث السياسي والدبلوماسي بان المملكة العربية السعودية تريد ان تدعو الرئيس السوري، بشار الأسد، للمشاركة في القمة العربية القادمة المنوي عقدها الشهر المقبل.

التطورات السياسية والدبلوماسية هذه قد تقود الى اسقاط واختفاء أوهام صفقة القرن للإدارة الأمريكية والهيمنة وأحادية القطبية، والانتقال الدولي الى عالم التعددية القطبية. كيف ستتعامل الإدارة الامريكية مع الزلزال السياسي والدبلوماسي الجاري حاليا؟ خاصة وان الإدارات الامريكية المتعاقبة عملت على إشاعة "الفوضى الخلاقة "التي هدفت تدمير المؤسسات للدول العربية وتحويلها الى دول فاشلة، فهل القمة العربية تمتلك رؤية وبرنامجا واليات عمل لتحقيق الاستقرار والسلم والتنمية في المنطقة والاقليم؟

الشعب الفلسطيني وقواه الشعبية يتطلعون بأمل وتفاؤل للتحركات السياسية والدبلوماسية العربية النشطة، في ظل قيام الاحتلال الاحلالي والمستوطنين (بنيامين نتنياهو وايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش) يخوضون اليوم معركة تصفية القضية الفلسطينية بعد تشكيل حكومة يمينية متطرفة تؤمن وتعمل على تنفيذ وتطبيق الرؤية التلمودية على فلسطين التاريخية، وتتبنى سياسية خلق الوقائع على الأرض في محاولة لشطب الرواية والتاريخ والحضارة والجغرافيا والديمغرافيا الفلسطينيةَ. فهل القمة العربية ستقدم الدعم السياسي والمالي واللوجستي للكفاح والنضال والمقاومة الفلسطينية المشتعلة الان في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي ترفع راية الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتحقيق حق تقرير المصير في ظل تبني الحكومات الاحتلالية الاحلالية شطب القضية الفلسطينية لصالح إقامة الدولة التلمودية الكبرى كما يطمح وزير المالية والوزير في وزارة الجيش، بتسلئيل سموترتش لتحقيقها على ارض فلسطين التاريخية وان تمتد من الفرات الى النيل؟ في ظل تبلور النظام الدولي متعدد الأقطاب وتراجع الهيمنة الأحادية الامريكية، فهل القمة العربية المنوي عقدها في السعودية تمتلك الارادة للانغماس في معركة الحرية والاستقلال التي تقودها التشكيلات الشبابية المكافحة والمناضلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتكون اول ثمرة من ثمار التفاهمات والاتفاقات العربية والإقليمية المتبلورة؟



الشعوب العربية تنظر بتفاؤل وامل الى تبني الدول العربية اليات عمل قصيرة وبعيدة المدى لتصفير مشاكلها البينية؟ وفتح الطريق لتوسيع التفاهمات والاتفاقات العربية البينية لتشكيل تكتل عربي عريض يأخذ مكانه في العالم الجديد الذي يتبلور؟ الاتفاقات والتفاهمات والمتغيرات المتبلورة بين الدول العربية والاقليم تتبنى رؤية عملياتية لحل القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتحقيق حق تقرير المصير، لاعادتها الى مكانتها اللائقة على الخارطة السياسية والجغرافية والتاريخية القانونية العالمية كونها اهم قضية سياسية ساخنة وجوهرية في الشرق الأوسط منذ 75 عاما؟ بعد فشل كل مشاريع "التسوية السياسية الثنائية الفلسطينية والعربية الاحتلالية الاحلالية" مؤتمر مدريد واتفاق أوسلو، برعاية الإدارات الامريكية المتعاقبة منذ ثلاثة عقود التي تعاطت مع الحقائق الاستيطانية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، وعمل الاحتلال الاحلالي على تعميق الاحتلال، وتوسيع الاستيطان، وتهميش القضية الفلسطينية دوليا.

تطوّر العلاقات العربية والاقليمية البينية، السعودية هل تمتلك رؤية يؤكد لحل القضية الفلسطينية كأولوية عربية وحل الازمات السياسية في المنطقة بما يكفل الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي تخدم الدول الامة العربية والإسلامية والاقليمية، الكل العربي والإقليمي يتطلع بأمل وتفاؤل ان تصوغ وتقدم السعودية مبادرة مشتركة ذات طابع عربي واقليمي للحل السياسي والاقتصادي الاجتماعي الشامل لعالم عربي واقليمي مبني على إشاعة حالة الاستقرار والتنمية.