إصابة جنديين طعناً في "ريشون لتسيون" قرب تل أبيب

وطن: اصيب جنديان اسرائيليان بجروح متوسطة وطفيفة في عملية طعن نفذت بالقرب من ريشون لتسيون صباح اليوم الثلاثاء وفقا لمصادر اسرائيلية.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن مصابين اثنين في عملية طعن عند تقاطع "تسريفين" في ريشون لتسيون، حيث قدمت لهما الإسعافات الأولية ونقلا على وجه السرعة لاستكمال العلاج.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن "المصابين في عملية ريشون لتسيون، هما جنود من الجيش الإسرائيلي، وحالتهما وصفت بالمتوسطة والطفيفة.

وذكرت شرطة الاحتلال انه تم اعتقال منفذ العملية.

وأفادت تقارير أولية على المنفذ وانسحاب آخر من مكان عملية الطعن الذي اعتقل لاحقا، بعد مطاردته من قبل الشرطة الإسرائيلية وفقا للمصادر الاسرائيلية.