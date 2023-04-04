اقتحامات ومواجهات واشتباكات واصابات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في انحاء الضفة، تصدى خلالها المقاومون لقوات الاحتلال واندلعت مواجهات واشتباكات مع جيش الاحتلال الذي اعتقل عدة مواطنين بعد دهم وتفتيش منازلهم.

وشملت هذه الاقتحامات والمواجهات مدينة نابلس، وقرى وبلدات: كفر نعمة، وبيت لقيا، والمزرعة الغربية بمحافظة رام الله، وجبع بمحافظة جنين، عينابوس جنوب نابلس، ومردا بمحافظة سلفيت، وحوسان غرب بيت لحم، ومخيم العروب.

وتخلل هذه المواجهات اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في نابلس وجبع واحراق نقطة للجيش في مخيم العروب بالزجاجات الحارقة.

واصيب شابان برصاص الاحتلال خلال المواجهات التي شهدتها قرية كفر نعمة بمحافطة رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال ذلك عددا من المواطنين عرف من بينهم:

- مصعب النابلسي- وهو ابن عم الشهيد ابراهيم النابلسي

-الشيخ كايد حمد- قرية عينابوس/ نابلس.

- أمير فادي عطايا- كفر نعمة/ رام الله.

-الصحفي والأسير المحرر محمد بدر - بيت لقيا/ رام الله.

- محمد أبو سراج- بيت لقيا/ رام الله.