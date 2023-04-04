الاحتلال يقتحم نابلس ويعتقل ابن عم الشهيد ابراهيم النابلسي

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن اليات الاحتلال العسكرية اقتحمت مدينة نابلس وتحديدا منطقة خلة العامود شرقا في شارع حلاوة بالقرب من منزل الشهيد ابراهيم النابلسي وحاصرت قوات الاحتلال منزلا اعتقلت منه ابن عم الشهيد النابلس الأسير المحرر معتصم النابلسي .

وأضافت المصادر انه اندلعت اشتباكات مسلحة وسمعت اصوات انفجارات واطلاق رصاص دون التبليغ عن اصابات.

وأصدرت مجموعات عريــن الأســود بيان لها انها تصدت لاقتحام الاحتلال وقالت: "في هذه الأثناء مجموعاتنا تتَّصدي لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس، وتشتبك بصلياتٍ من الرَّصاص المُبارك والعُبوات مَحلية الصُنع".