الاحتلال يستهدف سوريا والدفاعات الجوية تتصدى

وطن: شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، غارات جوية في محيط العاصمة السورية دمشق، فيما أعلنت سوريا تصديها للهجوم الجوي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أنه سُمع دوي انفجار كبير في محيط دمشق، جراء استهداف إسرائيلي، وأن وسائط الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في أجواء دمشق.

وذكرت تقارير أن "أحد صواريخ الدفاع الجوي السوري، سقط في الجولان السوري المحتل"، مشيرة إلى سماع دويّ "سلسلة من الانفجارات"، شماليّ البلاد.

وبحسب القناة "13 الإسرائيلية"، فإن "هذا الهجوم الجوي الرابع خلال الأيام الأخيرة، والمنسوب إلى سلاح الجو الإسرائيلي ضد دمشق".