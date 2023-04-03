قوات الاحتلال تقتحم المصلى القبلي في المسجد الأقصى لإخراج المعتكفين

وطن: اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، المصلى القبلي في المسجد الأقصى، لإخراج المعتكفين منه.

وقالت مصادر محلية ان شرطة الاحتلال اقتحمت المسجد لاخراج المعتكفين فيه وهي الليلة الثالثة على التوالي التي يتم فيها اقتحام المصلى القبلي وتمكنت القوات أمس من إخراج المعتكفين بالقوة وأفرغت المصلى ومناطق مختلفة من المسجد بشكل كامل من المصلين.

ويسعى الاحتلال لمنع المواطنين من الاعتكاف بالمسجد خلال شهر رمضان في محاولة منه لفرض سيادته الكاملة على الأقصى وتأمين اقتحامات المستوطنين وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.