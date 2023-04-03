وطن: ضرب زلزال بقوة 6,1 درجات قبالة جزيرة سومطرة الأندونيسية، اليوم الإثنين، قرابة الساعة 21,59 (14,59 ت غ) بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وقالت الهيئة، إنّ مركز الزلزال يقع في البحر على عمق 84 كيلومترا، وعلى بُعد 72 كيلومترا جنوب غرب مدينة بادانغ سيديمبوان الواقعة في شمال جزيرة سومطرة.

من جهتها، طمأنت الوكالة الأندونيسية للأرصاد الجوية والجيوفيزياء أنّه لا خطر من حصول تسونامي من جرّاء الزلزال.

ودعت الوكالة سكان المناطق القريبة من مركز الزلزال إلى توخي الحذر بسبب احتمال حصول هزّات ارتدادية.

ولم تتحدث وسائل الإعلام الإندونيسية عن وقوع أضرار.

وتشهد إندونيسيا نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا متكررًا لوقوعها فوق "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تصطدم الصفائح التكتونية.

وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر ضرب زلزال بقوة 5,6 درجات مقاطعة جاوا الغربية في جزيرة جاوا الرئيسية، ما أدّى إلى مقتل أكثر من 600 شخص.