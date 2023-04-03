الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

وطن: عاودت أسعار الذهب الارتفاع اليوم الاثنين بعد أن قلص الدولار مكاسبه الأولية التي حفزتها الرهانات على أن تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها مجموعة أوبك+ على نحو مفاجئ قد ترفع أسعار الطاقة العالمية وتجبر البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى1977.43 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1206 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1994.50 دولار.

وفي وقت سابق من الجلسة، لامس الذهب أدنى مستوى في أسبوع عند 1949.54 دولار.

وقلص الدولار مكاسبه الأولية مما جعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى، في وقت يركز فيه المستثمرون على التباين في سياسات البنوك المركزية ويعقد فيه تأثير خفض إنتاج النفط توقعات التضخم.

ويعتبر الذهب تحوطا تقليديا في مواجهة التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة الذي يستهدف كبح ضغوط تزايد الأسعار يقلص جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر فائدة.

وارتفعت أسعار الذهب ثمانية بالمئة تقريبا في الربع السابق بعد أن عززت الاضطرابات المصرفية العالمية في الآونة الأخيرة الرهانات على إبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي لوتيرة رفع أسعار الفائدة.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 24.01 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 988.60 دولار وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1470.72 دولار.