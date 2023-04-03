الاحتلال يفرج عن خمسة مواطنين بينهم فتاة بشروط مقيدة

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن 5 مواطنين من مدينة القدس بينهم فتاة بـ "شروط".

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيانها اليوم الاثنين، إن محكمة الاحتلال الإسرائيلية في مدينة القدس قررت الإفراج عن شبان مقدسيين ظهر اليوم، بشروط مقيدة ومجحفة بحقهم.

وأوضحت أن الاحتلال أفرج عن الشاب المقدسي محمد رويضة بعد 28 يومًا في الزنازين شرط الإبعاد عن المسجد الأقصى مدة شهر.

ونوهت إلى أن محكمة الاحتلال اشترطت الحبس المنزلي ومنع استخدام شبكات التواصل الاجتماعي بحق الفتاة والأسيرة رائد الجولاني، مقابل الإفراج عنها.

وأضافت "شؤون الأسرى"، أن الاحتلال أفرج عن كل من: أحمد غزالة ومحمود شاويش ومحمد البكري بشرط الحبس المنزلي والمنع من دخول المسجد الأقصى واستخدام شبكات الإنترنت.