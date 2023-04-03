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استطلاع لوطن: 86 % يحملون الحكومة المسؤولية عن استمرار ازمة اضراب المعلمين

03.04.2023 03:33 PM
استطلاع لوطن: 86 % يحملون الحكومة المسؤولية عن استمرار ازمة اضراب المعلمين

وطن: رام الله - وطن: أظهر استطلاع للرأي، أجرته شبكة وطن الإعلامية حول استمرار أزمة اضراب المعلمين في المدارس الحكومية، تحميل الأغلبية المسؤولية للحكومة عن ذلك

وطرحت وطن على موقعها الإلكتروني، سؤالا مفاده، ما هو سبب استمرار أزمة اضراب المعلمين؟

وقال 86 % من المستطلعة آراؤهم ان مماطلة الحكومة وعدم التزامها بتعهداتها ومسؤولياتها هي السبب في استمرار ازمة المعلمين، بينما قال 14 % من المستطلعة آراؤهم ان تعنت المعلمين وارتفاع سقف مطالبهم هي سبب الازمة.

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