تشييع جثمان الشهيد سند سمامرة

وطن: شيعت جماهير حاشدة اليوم الاثنين، جثمان الشهيد سند سمامرة إلى مثواه الأخير في مقبرة بلدته الظاهرية جنوب الخليل.

وأقيمت صلاة الجنازة على الشهيد في مسجد البلدة الكبير، بعد أن ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل مواراته الثرى.

وكانت سلطات الاحتلال، سلمت صباح اليوم الاثنين، جثمان الشهيد سند سمامرة على حاجز الظاهرية جنوب الخليل.

وارتقى الشاب سند سمامرة (19 عاما)، اثر اطلاق جنود الاحتلال النار عليه قرب مستوطنة "حفات يهودا"، المقامة على أراضي المواطنين جنوب الخليل، بتاريخ 11-1-2023.