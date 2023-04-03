كتائب القسام تطلق عدة صواريخ "أرض جو" على طائرات الاحتلال الحربية

وطن: أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، تصدي دفاعاتها الجوية لطائرات حربية عقب اسقاطها طائرة مسيرة تابعة لها في سماء خانيونس.

وقالت القسام في تغريدة نشرتها على تلغرام: "أثناء مهمة تدريبية لسلاح الجو التابع لكتائب القسام صباح اليوم الإثنين قام الطيران الحربي الصهيوني باستهداف طائرة مسيرة للقسام من نوع شهاب في أجواء جنوب قطاع غزة، فردت الدفاعات الجوية للقسام على الفور باستهداف الطيران المغير بعدد من صواريخ أرض جو".

واكدت القسام ان "المسيرة التي استهدفتها الطائرات الحربية الإسرائيلية فوق قطاع غزة تابعة لنا وكانت في مهمة تدريبية".

وسمع صباح اليوم، دوي انفجار قوي في أجواء جنوب قطاع غزة ناجم عن اعتراض طائرات الاحتلال الحربية لطائرة مسيّرة في سماء خانيونس.