الالاف يشيعون جثماني الشهيدين الحلاق وابو بكر الجنيدي

وطن: شيع الاف المواطنين في مدينة نابلس الشهيدين محمد الحلاق، ومحمد ابو بكر الجنيدي الذين ارتقيا صباح اليوم.

وخرج الاف المواطنين في موكب تشييع الشهيدين الذين ارتقيا خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال صباح اليوم في مدينة نابلس عقب اقتحامها.

وهتف المشيعون في موكب التشييع الذي انطلق من مستشفى المدينة الى وسط المدينة (دوار الشهداء) للمقاومة والرد على جرائم الاحتلال.

عم الاضراب الشامل مدينة نابلس صباح اليوم.

ونعت مساجد نابلس الشهيدين محمد الحلاق ومحمد ابو بكر الجنيدي الذين ارتقيا صباح اليوم خلال اشتباكا مسلحا مع قوات الاحتلال في مدينة نابلس.