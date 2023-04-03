درعي يهدد: قوانين الخطة القضائية جاهزة للتصويت إذا فشل التحاور

رام الله - وطن: هدد رئيس حزب شاس، أرييه درعي، بأن حكومة الاحتلال ستستأنف تشريعات خطتها لإضعاف جهاز القضاء في حال عدم التواصل إلى توافق بشأنها بين الحكومة والمعارضة، وفق ما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني اليوم، الإثنين.

وقال درعي في مقابلة معه ستنشرها صحيفة "هَديرخ"، التي يصدرها حزب شاس "إذا عرقلوا (في المعارضة) المفاوضات، فإن القوانين جاهزة للقراءتين الثانية والثالثة". وبحسبه، فإنه "لو أحضرنا الإصلاح الآن للتصويت لكنا سنتسبب بتفكيك الائتلاف".

وأضاف درعي أنه "ينبغي أن نعرف متى نطأطئ الرأس قليلا، كي نتمكن بعد ذلك من رفعه وننجح بالوصول إلى الهدف. وإذا توصلنا إلى تفاهمات فهذا حسن، وإذا عرقلوا المفاوضات، فسنتقدم من دونهم ونواصل التشريعات. ينبغي منح فرصة للتحاور خلال الشهر القريب".

واعتبر درعي أنه "إذا حاول أحد استغلال نيتنا الحسنة ومسؤوليتنا، فإنه سيجد ائتلافا موحدا، قويا، متكتلا وعادلا في الدورة الصيفية (للكنيست)، وسيعمل بحكمة ومن دون أخطاء، من أجل تمرير التغييرات (القضائية) مرحلة بعد أخرى".

وأردف "دعونا لا ننسى أن القوانين باتت جاهزة للقراءتين الثانية والثالثة، ولا ينبغي الانتظار لأشهر أخرى. وعندما نريد، بالإمكان الدخول إلى الهيئة العامة للكنيست وتمرير القوانين".