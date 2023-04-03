مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال

وطن: اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم الاثنين المسجد الاقصى.

وقالت مصادر محلية ان قوات من شرطة الاحتلال اقتحمت المسجد الاقصى لتوفير الحماية للمستوطنين الذين اقتحموا المسجد الاقصى على دفعات.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اعتدت مساء الأحد، على المصلين في المسجد القلبي بالمسجد الأقصى.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال أخرجت الشبان المعتكفين في المصلى القبلي، بالقوة، كما وهددت القوات المقتحمة النساء المعتكفات بالاعتقال في حال عدم خروجهن من المسجد.

ومنذ بداية رمضان 2023، شهد المصلى القلبي والأقصى اعتداءات متكررة حيث نفذت شرطة الاحتلال التي تطوق مدينة القدس كاملةً، على المصلين والمعتكفين بقوة السلاح، ما اسفر عن وقوع إصابات.