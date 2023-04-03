محدث| شهيدان برصاص الاحتلال خلال اقتحام واشتباكات في نابلس

وطن: أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، استشهاد الشابين محمد أبو بكر ومحمد الحلاق برصاص الاحتلال خلال اقتحامه نابلس، فيما اعلن الحداد الشامل في المدينة بعد انسحاب الجيش والوحدات الخاصة.

والشهيدان الحلاق وابو بكر هما من مخيم عين بيت الماء وقرية جنيد المجاورة.

ووفقا لمصادر محلية فان قوات الاحتلال اقتحمت عدة احياء في مدينة نابلس، تركزت في حي المخفية.

وتخلل الاقتحام اشتباكات مع مقاومين ومواجهات اصيب خلالها شابان بجروح خطيرة ما لبثت وزارة الصحة والطواقم الطبية ان اعلنت عن استشهادهما.

وكان مدير الاسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس احمد جبريل، افاد بأن الطواقم نقلت إصابة خطرة جدا إلى مستشفى رفيديا الحكومي أعلن عن استشهادها لاحقا، فيما نقلت طواقم الإغاثة الطبية إصابة خطرة أخرى إلى مستشفى نابلس التخصصي.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال هاجمت مستشفى نابلس التخصصي بقنابل الغاز السام.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها المدينة مواطنين وهما: عز الدين طوقان من حارة القريون داخل البلدة القديمة بعد أن فتشت منزله، ونضال طبنجة من شارع فطاير، كما اقتحمت عدة مناطق بالمدينة، وأجرت عملية تفتيش في منطقة المخفية من المدينة.

كما وذكرت ان ان دوي انفجار سمع خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة.

وترافق اقتحام حي المخفية ومناطق اخرى من المدينة اقتحام نفذته قوات الاحتلال في مخيم عسكر، تركز في محيط منزل عائلة الشهيد عبد الفتاح خروشة منفذ عملية حوارة التي قتل فيها مستوطنان.

وصادرت قوات الاحتلال مركبة من محيط منزل عائلة الشهيد عبد الفتاح خروشة بمخيم عسكر.

وبارتقاء هذين الشابين في نابلس، ترتفع حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجاري إلى 94 شهيدا بينهم 17 طفلا وسيدة، وشاب من بلدة حورة في النقب داخل أراضي الـ48.