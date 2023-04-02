قوات الاحتلال تعتدي على المعتكفين في المصلى القبلي وتخرجهم بالقوة

وطن: جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، من اعتداءها على المصلى القلبي بالمسجد الأقصى.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال أخرجت الشبان المعتكفين في المصلى القبلي، بالقوة، كما وهددت القوات المقتحمة النساء المعتكفات بالاعتقال في حال عدم خروجهن من المسجد.

ومنذ بداية رمضان 2023، شهد المصلى القلبي والأقصى اعتداءات متكررة حيث نفذت شرطة الاحتلال التي تطوق مدينة القدس كاملةً، على المصلين والمعتكفين بقوة السلاح، ما اسفر عن وقوع إصابات.