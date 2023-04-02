الخارجية الايرانية: الاعتداءات "الإسرائيلية" على سوريا، انتهاك لسيادتها ووحدة أراضيها، وانتهاك صارخ للأنظمة والقوانين الدولية، ودعم "للإرهاب".

وطن: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، ان الاعتداءات "الإسرائيلية" على سوريا، انتهاك لسيادتها ووحدة أراضيها، وانتهاك صارخ للأنظمة والقوانين الدولية، ودعم "للإرهاب".

واعتبر كنعاني، أن "استشهاد اثنين من المستشارين العسكريين الإيرانيين في الهجوم الإسرائيلي على مناطق في سوريا، جزء من ضريبة جهاد الشعب الإيراني ضد الإرهاب التكفيري وداعميه، بما فيهم الكيان الصهيوني المزيف"

وأضاف، أن إيران تحتفظ بحق الرد على "الإرهاب" الذي تمارسه دولة الاحتلال الاسرائيلي، في الزمان والمكان المناسبين.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم، مقتل المستشار العسكري "مقداد مهقاني جعفر أبادي" بسوريا متأثرا بإصابته بالاعتداء الإسرائيلي على دمشق قبل يومين.

وكانت العلاقات العامة للحرس الثوري، قد أعلنت يوم الجمعة، في بيان "استشهاد أحد مستشاري وضباط الحرس الثوري ميلاد حيدري، في العدوان الإجرامي للكيان الصهيوني فجر الجمعة على محيط دمشق".