نيوكاسل يصعق اليونايتد ويعزز حظوظه الأوروبية

وطن: عزز فريق نيوكاسل يونايتد فرصه في التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم المقبل، بفوزه على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين دون رد مساء الأحد، ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدفي اليونايتد الثنائي جو ويلوك في الدقيقة 65، وكالوم ويلسون بالدقيقة 88.

وارتقى نيوكاسل إلى المركز الثالث برصيد 50 نقطة، وبفارق الأهداف أمام مانشستر يونايتد الذي تراجع للمركز الرابع.

وفي مباراة أخرى، فاز وستهام يونايتد على ساوثهامتون بهدف نظيف.