البحرية الإيرانية توجه تحذيرا لطائرة تجسس أمريكية في بحر عمان

وطن: وجهت القوات البحرية الإيرانية، اليوم الأحد، تحذيرا لطائرة تجسس أمريكية في بحر عمان.

وقالت العلاقات العامة لبحرية جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "قبل دقائق وبعد دخول طائرة EP-3E التابعة للبحرية الأمريكية الإرهابية إلى حدود البلاد في بحر عمان، وجهت القوات البحرية للجيش تحذيرا لهذه الطائرة لمنعها من الدخول دون تصريح ومنعتها من الدخول في أجواء البلاد".

وأضافت العلاقات العامة، بعد تلقي الرسالة التحذيرية، غادرت الطائرة الحدود الجوية للبلاد وعادت إلى الخطوط الجوية الدولية.

المصدر: RT