بدء العمل بنظام 24 ساعة على معبر الكرامة

وطن: أعلن نظمي مهنا مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود عن بدأ العمل على معبر الكرامة لمدة 24 ساعة متواصلة وفي كلا الاتجاهين اعتباراً من صباح اليوم الأحد الموافق 2/4/2023 طيلة أيام الأسبوع ، ماعدا الجمعة والسبت حيث يعمل المعبر يومي الجمعة والسبت حتى الساعة الثانية عشر ظهراً في كلا الإتجاهين .

وبسبب الاعياد عند الجانب الآسرائيلي سيعمل المعبر يوم الاربعاء 5/4/2023 حتى الساعه12 ظهراً ، ويوم الخميس 6/4/2023 سيعمل المعبر حتى الساعه 4 عصراً.

هذا وأكد مهنا بأن كافة الطواقم الأمنية والمدنية العاملة على المعبر على أهبة الاستعداد لتغطية عمل المعبر وتسهيل حركة المسافرين وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للمواطنين .