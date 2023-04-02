يقضي حكما بالسجن المؤبد.. الأسير المقدسي أحمد سعادة يدخل عامه الاعتقالي الـ21

وطن: دخل الأسير المقدسي أحمد عادل جابر سعادة ( 43 عام) يوم أمس السبت، عامه الاعتقالي الواحد و العشرين على التوالي داخل سجون الاحتلال.

وكان أحمد قد اعتقل بتاريخ 1/4/2003 على خلفية ضلوعه في أعمال المقاومة، و قد أصدرت المحكمة الاحتلالية حكما جائرا بحقه بسجنه 13 مؤبدا وقد تنقل في كافة السجون و يقبع حاليا في سجن رامون الصحراوي.

قبل عامين تعرض احمد لانتكاسة صحية إثر إصابته بجلطة دماغية مفاجئة نقل عل إثرها الى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع تحت حراسة مشددة و هو مقيد في سريره حيث اجريت له عملية جراحية لإزالة التجلط.