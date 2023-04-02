تشييع الشهيد محمد العصيبي في حورة النقب بمشاركة شعبية حاشدة

وطن: شيّعت جماهير حاشدة في الداخل الفلسطيني المحتل، جثمان الشهيد الطبيب محمد العصيبي (26 عامًا)، في بلدة حورة بالنقب، مساء اليوم الأحد.

ووصل جثمان الشهيد العصيبي إلى منزل عائتله في قرية حورة في النقب، بعد تحريره من معهد الطب العدلي (أبو كبير). وبعد ذلك بوقت وجيز انطلق موكب تشييعه.

وتوجّه موكب التشييع من بلدة حورة إلى مقبرة "السقاطي" بالقرب من مفرق شوكت في النقب، وذلك بمشاركة حاشدة. كما انتظر الآلاف وصول جثمان الشهيد في المقبرة، وبالقرب منها.

وفور وصول جثمان الشهيد للمقبرة، أدّى الآلاف صلاة الجنازة عليه.