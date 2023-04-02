بنك "إسرائيل" بصدد رفع الفائدة وتراجع الاستثمارات بشركات الهايتك

وطن: يتوقع أن تعلن اللجنة النقدية في البنك المركزي الإسرائيلي، غدا الإثنين، عن نسبة الفائدة البنكية، والتي تجمع التوقعات الاقتصادية على أن الفائدة سترتفع بنسبة 0.25% وأن تصبح 4.5%، وفق ما ذكرت صحيفة "ذي ماركر" اليوم الأحد.

وكان محافظ بنك إسرائيل، بروفيسور أمير يارون، قد توقع قبل أسبوعين أن الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول من التوقعات السابقة.

يضاف إلى ذلك، أن معطيات التضخم الأخيرة جاءت مرتفعة أكثر من التوقعات، علما أن وتيرة التضخم تراجعت من 5.4% في كانون الثاني/يناير الماضي إلى 5.2% حاليا، وهي نسبة مرتفعة. وتعززت التوقعات بتضخم مرتفع في أعقاب تراجع سعر صرف الشيكل مقابل الدولار، بنسبة 1.3% الشهر الماضي.

ومن شأن خطوات الحكومة الإسرائيلية في الفترة المقبلة، فيما يتعلق بخطة إضعاف جهاز القضاء، أن تؤثر على الشيكل. وفي حال عدم التوصل إلى توافقات بين الحكومة ومعارضي الخطة القضائية أن يضعف الشيكل أكثر.

يشار إلى أن ارتفاع الفائدة البنكية تأثر بتراجع قوة الشيكل أيضا.

وفي سياق متصل، أفادت معاهد أبحاث بأن الاستثمارات بشركات هايتك إسرائيلية تراجعت إلى 1.7 مليار دولار، في الربع الأول من العام الجاري، وهذا أدنى حجم استثمارات بالهايتك منذ العام 2018، وفقا لتقرير نشرته القناة 12، اليوم.

وجمعت ثلاث شركات هايتك، هي "ويز" و" e-Toro" و" Via" نحو 40% من مجمل الاستثمارات. وحذر معهد الأبحاث SNPI (Start-Up Nation Policy Institute) من مصدر تراجع هذه الاستثمارات هما الركود العالمي وخطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء. كما حذر من إغلاق شركات هايتك إسرائيلية ومغادرة "قوى بشرية نوعية" إلى خارج البلاد.

وأضاف المعهد أن عدد جولات الاستثمار في الهايتك الإسرائيلي، في الربع الأول من العام الجاري، بلغ 112، وهو الأدنى منذ العام 2014، كما أنه أقل بـ50% من متوسط جولات الاستثمارات في السنوات الأربع الأخيرة.

وقدّر المعهد أن قطاع الهايتك الإسرائيلي "سينكمش" في حال استمرار الوضع الحالي.