حكومة الاحتلال تصادق على تشكيل "الحرس الوطني" الخاضعة لبن غفير

وطن: صادقت حكومة الاحتلال على تشكيل قوات "الحرس الوطني" الخاضعة لوزير الأمن القومي "ايتمار بن غفير" مباشرة.

وقالت مصادر عبرية ان حكومة الاحتلال صادقت خلال اجتماعها على تشكيل "الحرس الوطني"، لافتة ان الحكومة وافقت على اقتطاع 1.5 % من ميزانيات الوزارات لتمويل إنشاء الحرس الوطني.

وفي اول رد فعل على مصادقة الحكومة، قال يائير لابيد " ان حكومة نتنياهو قلصت ميزانيات الصحة والتعليم والأمن لتمويل جيش من البلطجية ومليشيا خاصة لابن غفير"، مضيفا "حكومة نتنياهو قلصت ميزانيات الصحة والتعليم والأمن لتمويل جيش من البلطجية ومليشيا خاصة لبن غفير".