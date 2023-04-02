قوات الاحتلال تقتحم أم الفحم وتعتقل شابا

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال حي المحاجنة في مدينة أم الفحم في الداخل المحتل فجر اليوم الأحد.

وداهمت الوحدات الخاصة وأفراد شرطة الاحتلال والوحدة الخاصة (يسام) بقوات معززة حي المحاجنة في أم الفحم، وانتشرت في الحي وأغلقت الطرقات المؤدية إليه، ومنعت التنقل والتحرك للسكان، حيث حاصرت منزلا قبل أن تقتحمه وتعتقل أحد الشبان.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد نظير محاجنة من داخل منزله، حيث لم تعرف بعد أسباب الاعتقال.

واقتحمت قوات الاحتلال، منزل محاجنة بحضور ضباط من جهاز الأمن العام "الشاباك"، واقتادوه إلى جهة مجهولة، بعد مصادرة بعض المتعلقات الشخصية له.