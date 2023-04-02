اشتباكات مسلحة فجرا بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة قباطية

وطن: تصدى مقاومون فجر اليوم لقوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة قباطية في محافظة جنين.

واندلعت، فجر الأحد، اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي بين بلدة قباطية ومسلية جنوب مدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية، باندلاع اشتباكات مسلحة في قباطية عقب اقتحامها، حيث أطلق المقاومون النار وعبوات محلية الصنع اتجاه القوات.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن عددًا من الجيبات عسكرية اقتحمت البلدة بشكل مفاجئ

وأعلنت سرايا القدس- مجموعات قباطية، في بلاغ عسكري، عن تصدي مقاوميها لاقتحام قوات الاحتلال لبلدة قباطية.

وأكدت السرايا، أن المقاومين أمطروا جنود الاحتلال بزخات من الرصاص في شارع المناشير بحارة كميل.

وشدّدت على أنها لن تسمح للاحتلال باستباحة البلدة دون رادع.