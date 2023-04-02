إصابة خمسة عسكريين سوريين جراء عدوان شنه الاحتلال على مدينة حمص وريفها

وطن: أصيب خمسة عسكريين سوريين بجروح جراء عدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف فجر اليوم بعض النقاط في حمص وريفها.

وقال مصدر عسكري سوري في تصريح لوكالة سونا السورية الرسمية : "حوالي الساعة 00:35 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في مدينة حمص وريفها".

وأضاف المصدر:" إن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان، وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى إصابة خمسة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية."

يشار الى ان هذا هو العدوان الثالث الذي يشنه الاحتلال على سوريا خلال أربعة أيام فقط.

وحسب المصادر العبرية فقد استهدف الاحتلال معسكرات إيرانية في حمص، كما استهدف القصف مطار الضبه قرب الحدود اللبنانية.