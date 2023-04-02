برشلونة يكتسح إلتشي برباعية ويلامس لقب "الليجا"

وطن: واصل فريق برشلونة سلسلة انتصاراته بالفوز برباعية نظيفة خلال مواجهة إلتشي مساء السبت على ملعب "مانويل مارتينيز فاليرو"، ضمن الجولة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".

وسجل رباعية برشلونة كل من روبرت ليفاندوفسكي (هدفان) في الدقيقتين 20، و66 على التوالي، وأنسو فاتي بالدقيقة 56، وفيران توريس في الدقيقة 70.

وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 71 نقطة في صدارة ترتيب "الليجا"، بينما تجمد رصيد إلتشي عند 13 نقطة بالمركز الأخير.

وفي مباريات أخرى، فاز جيرونا على إسبانيول بهدفين لواحد، وإشبيلية على قاديش بهدفين دون رد، وتعادل أتلتيك بيلباو مع خيتافي بدون أهداف.