زلزالان بقوة 3.2 و2.2 شمال البحر الميت

وطن: سجل مرصد الزلازل الأردني، التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، مساء اليوم السبت، زلزالين بقوة 3.2 و2.2 ريختر شمال البحر الميت/ وادي الأردن.

وقال رئيس المرصد غسان سويدان لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن الزلزالين المسجلين عند الساعة 8:26 و8.45 مساء (بتوقيت فلسطين) وقعا على عمق 1 كلم.

وفي سياق متصل، أفاد المركز العربي للمناخ، بوقوع هزة أرضية بقوة 3.2 درجة وعلى عمق 1 كم مركزها غور الأردن شمال منطقة الكرامة القريبة من محافظة أريحا والأغوار في تمام الساعة 8:25 مساء.