إصابات بمواجهات مع الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل

وطن: أصيب عشرات المواطنين بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض، إن مواجهات عنيفة دارت بين الشبان وقوات الاحتلال في البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، ما تسبب بإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق، عولجوا ميدانيا.

وأضاف أن جنود الاحتلال داهموا عدة منازل واعتلوا أسطحها وأغلقوا البوابة الحديدية على مدخل البلدة.