ثلاثة أسرى من محافظة جنين يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

وطن: قال نادي الأسير، إن ثلاثة أسرى من جنين يدخلون اليوم السبت، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وهم:

‏ علاء الدين توفيق محمد فرحات من مخيم جنين والذي يدخل عامه الـ22 وهو محكوم بالسّجن مدى الحياة.

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‏ والأسير عامر محمد مصطفى عبد النبي من الطيبة يدخل عامه الـ 21 وهو محكوم لمدة 26 عامًا.

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‏والأسير عصام محمد سليم زيود من بلدة السيلة الحارثية دخل عامه الـ 18 وهو محكوم لمدة 25 عامًا، علما أن له شقيق آخر معتقل، وهو مؤيد زيود المعتقل منذ عام 2002، والمحكوم لمدة 25 عامًا.