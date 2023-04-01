عدد من الشخصيات المقدسية ترحب بإنجاز "كهرباء القدس" تخفيض التعرفة على المواطنين

وطن: لاقى انتصار شركة كهرباء محافظة القدس انتزاع شراء الكهرباء بتعرفة مخفضة للمشتركين القاطنين في مناطق القدس الشرقية بعد مفاوضاتٍ طويلة مع المزود الإسرائيلي استمرت لأكثر من 10 سنوات ترحيبا من قبل المقدسيين كمواطنين وكشخصيات اعتبارية ومهنية التي اكدت ان لهذا الانتصار معاني كثيرة بالنسبة لهم كمقدسيين اهمها ان هناك من يعمل لاجلهم ويسعى للتخفيف من اعبائهم وهي معاني ربما تكون اهم من المعنى المالي على اهميته في ظل ما يواجهونه من اوضاع واستهداف ممنهج من قبل اسرائيل.

و عبر العديد من الشخصيات المقدسية عن ترحيبهم بهذا الاعلان من قبل شركة كهرباء القدس معتبرينه انجازا وطنيا واقتصاديا يساهم في تعزيز قدرتهم على الصمود على اكثر من مجال.

الرفاعي : الانجاز يعكس حرص الشركة على المقدسيين

وفي هذا الاطار رحبت محافظة القدس بهذا الانجاز لشركة الكهرباء وادارتها حيث جاء هذا الترحيب على لسان الناطق باسم المحافظة معروف الرفاعي الذي ثمن هذا الجهد من قبل ادارة الشركة التي تسعى للتخفيف على المواطن المقدسي مضيفا ان هذا الانجاز ياتي في اطار تعزيز صمود المقدسيين لاننا جميعا نعلم حجم الاستهداف الاسرائيلي للمقدسيين عبر فرض الاحتلال ضرائب ورسوم على المقدسيين في اطار سياسات الضغط الاسرائيلية عليهم.

وأضاف الرفاعي ان هذا الانجاز لشركة كهرباء محافظة القدس خطوة تاتي للتخفيف من اجل تعزيز صمود المواطنين معربا عن شكر المحافظة لادارة الشركة وكافة طواقمها التي عملت وتعمل على تحقيق هذا الانجاز الذي ياتي في اطار الجهود للتخفيف على كاهل المقدسيين اولا وثانيا في تثبيت ايصال التيار الكهربائي لكافة مناطق القدس معربا عن تقدير المحافظة بالقدس على كل ما تقوم به الشركة.

ودعا الرفاعي المواطنين للتعاون مع شركة كهرباء القدس خاصة في مجال عملهم وعدم التعرض للموظفين والمحافظة على انسياب التيار الكهربائي وعدم التعرض لمعدات وادوات الشركة الموجودة في كافة مناطق محافظة القدس لان هذه الشركة هي الشركة المقدسية الاقدم والاكثر حرصا على القدس والمقدسيين وجودهم وما خفض تعرفة اسعار المقدسيين الا دليل على هذا الحرص .

وشدد على ان المقدسيون يتعرضون لهجمات كبيرة على صعيد هدم المنازل وتهجيرهم من منازلهم والتعرض لعائلات الاسرى والشهداء وبالتالي يهذه الخطوة تاتي في صعيد رفع معنويات المقدسيين والتاكيد لهم على ان حتى الشركات الخاصة التي تسعى للربح تضع معاناة اهل القدس في سلك اولوياتها على حساب هذا الربح مشيرا الى ان هذه الخطوة والانجاز لادارة الشركة تعكس حرصها ونظرها الى معاناة المقدسيين مؤكدا ان ذلك مدعاة فخر وتقدير لدى المقدسيين لشركتهم شركة كهرباء محافظة القدس.

حركة فتح بالقدس: القرار مهم ويخفف عن المقدسيين ويسندهم باكثر من مجال

و قال اياد بشير عضو اقليم حركة فتح بمدينة القدس ان مدينة القدس ومواطنيها بحاجة الى مثل هذه القرارات التي تحمل دعم واسناد معنوي ومالي مشيرا الى ان ابناء شعبنا في مدينة القدس بامس الحاجة الى عمل وجهود شركة كهرباء محافظة القدس وهي الشركة الوطنية التي تمثل نموذج من نماذج المؤسسات الوطنية التي تعمل وتعزز صمود المقدسيين في هذه المدينة المحتلة.

واضاف بشير، ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي تقوم بشكل يومي بعمليات هدم وقتل وملاحقة للمقدسيين و وينتهج سياسة تقصير اتجاه المدينة ويقوم باستهداف المواطنين بالضرائب وبالتالي فان اي انجاز او مبادرة تسعى للتعبير للمقدسيين عن الوقوف الى جانبهم واسنادهم هي موضع ترحيب وشكر واعتزاز بمن ينفذها فكيف هو الحال اذا كان هذا الانجاز ياتي من هذه الشركة التي تعتبر احد احد المؤسسات الوطنية والتي تعتبر صرحا وطنيا حريصا نعتز به.

واضاف عضو اقليم فتح بالقدس ان على الجميع ان يعمل على اسناد ودعم صمود وجهود شركة كهرباء محافظة القدس من قبل كل اطياف الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم لها كل وفق موقعه ودوره بدء من المواطنين ومرورا بالمؤسسات وانتهاء بالحكومة الفلسطينية لانها تقدم خدمات متميزة ومتتالية للمقدسيين رغم كل الاستهداف لها.

العديد من الشخصيات الرسمية والدينية والقيادات الميدانية في مدينة القدس المحتلة رأت في انتزاع شركة كهرباء القدس لقرار تخفيض التعرفة لاسعار الكهرباء انجاز يحمل معاني كثيرة منها ما هو معني يؤكد للمقدسيين ان الشركة تعمل بكل جهد من اجلهم واقتصادية تساهم بالتخفيف وتقليص فاتورة الكهرباء عليهم في ظل حجم الاستهداف الاسرائيلي للمدينة ومواطنين كما خرج الجميع بضرورة العمل على تعزيز العمل من اجل حماية الشركة ورفع مستوى الالتزام اتجاهها

ويؤكد بشير ان مدينة القدس تعتبر مدينة منكوبة سياسيا ومهنيا واقتصاديا والمدينة ومواطنيها ومؤسساتها وشركاتها بحاجة لدعم بشكل اكبر واوسع من قبل مختلف الجهات وتحقيق انجاز من قبل شركة الكهرباء يمثل رسالة على ضرورة حماية هذه الشركة والاهتمام بها موجها دعوة لكل المواطنين من اجل حماية الشركة ومقدراتها من جهة و الالتزام بالدفع حتى تستطيع الصمود وان تستطيع ان تقوم بخدماتها على مدار 24 ساعة وتعزز هذه الخدمات من خلال ان تكون قادرة على الاستمرار بخدماتها وتطوير هذه الخدمات للمقدسيين مشددا على جاهزية الحركة لخدمة ودعم كل المؤسسات الوطنية.

واكد ان تحقيق انجاز بالتوفير على المقدسيين هو نتاج جهد وعمل محترم نعتز به وهو امر يعكس حرص هذه الشركة الوطنية ورجالاتها وقياداتها الذين نحترمهم ونعتز بهم على المقدسيين مما يستدعي منا جميعا ان نقوم بدورنا اتجاهها لا سيما اننا نعلم ما يقومون به من اجل التخفيف من الاعباء الكبيرة على المقدسيين الذين يرهقون بالضرائب وسياسات الهدم والاعتقال والاستهداف.

بدورها قالت هديل زيادة عضو لجان المراة في مدينة القدس ان مواطني مدينة القدس يواجهود استهداف اسرائيلي من خلال الضرائب الكبيرة التي تفرض عليهم وبالتالي فان اي عمل ومبادرة تساهم بالتخفيف عليهم تمثل انجاز بالنسبة لهم لا من ناحية مادية بقدر ما هي من ناحية الشعور بوجود من يهتم ويسال عن مواطني القدس ويسعى لتعزيز صمودهم من خلال قيام كل شخص او جهة او شركة القيام بما هو متاح لها وهذا يدفعنا ان نشكر شركة كهرباء القدس على هذه المبادرة التي تعزز صمود المواطن وتعزز قدرته على البقاء في مدينة القدس لانها تنقل للمقدسيين رسالة ان الشركة تهتم بهم وبصمودهم وهو انجاز له معاني كبيرة اهم من المعاني المالية.

واكدت زيادة، ان الاعلان عن هذا الانجاز من قبل شركة كهرباء القدس يعكس حقيقة الشركة ويؤكد انها شركة مقدسية و وطنية و من الناس للناس وتعكس ايضا شعورهم مع الناس وهذا الانجاز هو انجاز مهم يحمل رسائل معنوية كبيرة لكل المقدسيين والمقدسيات اللواتي يعتبرن نصف المجتمع ويقمن بتربية النصف الاخر من اجل الحفاظ على وجودنا وقيمنا ومؤسساتنا وبالتالي فان انتصار اليوم يدفعنا للتاكيد للنساء بمدينة القدس من اجل العمل على تربية اطفالنا وابنائنا وشبابنا وشاباتنا على تعزيز الانتماء وحماية القيم التي تعني الحفاظ على الموارد وحماية كل ما يعكس هوية القدس الفلسطينية المقدسية وشددت على الدور الكبير الذي يمكن ان تقوم به المراة في المجال التربوي والنضالي للحفاظ على مقدرات شعبنا وخصوصا من يقوم بالعمل من اجل تقديم الافضل للمقدسيين.

حماية المستهلك : انتصار الشركة سيوفر على المقدسيين نحو 20 مليون سنويا

بدره قال عزت الرشق رئيس جمعية حماية المستهلك في القدس و عضو مجلس ادارة لشركة كهرباء القدس و امين سر الغرفة التجارية ان هذا الانجاز الذي تحقق ياتي بعد جهد استمر عشر سنوات من التواصل والاجتماعات مع الجهات المسؤولة في الجانب الاسرائيلي المنظم لقطاع الكهرباء حيث حالوت هذه الجهات التهرب من مسؤولياتها وكانت شركة القطرية للكهرباء في اسرائيل تحاول التهرب دوما عند المطالبة بتخفيض الاسعار على المقدسيين وتحاول ان تفرض علينا السعي لرفع التعرفة على المواطن وهو امر كانت الشركة ترفضه.

واشار الرشق ان الشركة استطاعت احداث اختراقة وتحقيق انتصار بعد ان هددت بالتوجه الى محكمة العدل العليا من اجل الحصول على هذا الحق حيث رضخت الجهات الاسرائيلية وحصلنا على تخفيض التعرفة بنسبة ستة بالمائة و هذا الوضع سيعود وينعطس على سكان القدس ويساهم بالتوفير عليهم ما قيمته 18 مليون شيكل سنويا من استهلاك الكهرباء مشددا على ان هذا الانجاز يمثل جزء من سعي شركة كهرباء القدس لحماية المستهلك و تذليل العقبات امام المشتركين و الوصول لافضل تعرفة للاسعار وخدمات الكهرباء مشددا على ان هذا الانجاز انجاز كبير تم تحقيقه للتوفير على اهلنا في مدينة القدس بقيمة 6% كما شدد على اهمية مواصلة العمل من اجل التخفيض من الاعباء على المواطنين في مدينة القدس.

صحفيون : الانجاز سيخفف من الاعباء الاقتصادية على المقدسيين

بدورهم عبر عدد من الصحفيين والمحللين المتابعين للاوضاع والشؤون في مدينة القدس عن تقديرهم للابعاد الاقتصادية التي ستنعكس على المواطن المقدسي اقتصاديا حيث سيخفف هذا القرار جزء من العبئ الاقتصادي عليهم.

وقال الصحفي المقدسي منير الغول على انتصار كهرباء القدس ان هذا الانجاز الجديد الذي قامت به شركة كهرباء محافظة القدس سيساهم في التخفيف من اعباء الكثيرة والكبيرة الملقاة على عاتق المواطن المقدسي الذي يضطر للتعامل مع انقطاع التيار الكهربائي مرارا وتكرارا وخصوصا في فصل الشتاء نتيجة حجم الديون مشددا على ان هذه التعرفة وهذه الميزة الجديدة ستساهم بتقليص حجم الديون على المواطنين لا سيما وان حجم الدين الاجمالي على شركة الكهرباء لصالح الشركة الاسرائيلية كبير جدا.

واكد الغول انه في ظل هذه المعادلة فان من حق المواطن المقدسي تلقي الاسعار المخفضة للكهرباء في ظل الظروف الصعبة بشكل عام في مدينة القدس وهذا القرار الذي انتزعته الشركة سيساهم في الوصول للاسعار المخفضة للمقدسيين والتي ستنعكس بدورها على تقليص حجم الدين وبالتالي تعزيز قدرة الشركة في تطوير الاداء والخدمة الافضل للمواطنين مثمنا جهود الشركة في هذا الاطار.

وتأتي ردود الافعال المرحبة لشخصيات القدس بعد ان اعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن تمكنها من انتزاعٍ قرارٍ في غاية الأهمية من سلطة الخدمات الإسرائيلية يقضي بشراء تعرفة مخفضة للمشتركين القاطنين في مناطق القدس الشرقية، وذلك بعد مفاوضاتٍ طويلة مع المزود الإسرائيلي استمرت لأكثر من 10 سنوات.

واشارت الشركة ان جهود كبيرة بذلها مجلس إدارة الشركة وطاقمها المهني والتي لاقت كل الدعم والاسناد والمتابعة من قبل رئيس مجلس إدارتها ومديرها العام المهندس هشام العمري الذي كان دائما حاضراً بقوة وداعما لكل جهود الطواقم المدافعة عن موقف الشركة في المحاكم الإسرائيلية .

المهندس العمري يرى بأن انتزاع القرار كان بمثابة معركة حقيقية خاضتها الشركة المقدسية لتحقق نجاحا سيعزز من صمود المواطنين المقدسيين في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها، حيث سيحصل المشترك المقدسي على أسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 6% عن باقي المشتركين.

كما اكد العمري بأن الشركة وخلال معركتها طيلة العشر سنوات الماضية رفضت رفع التعرفة على المشتركين، رغم الضغوطات، والأزمات المالية التي عانت منها، لتسجد اليوم نجاحا فلسطينيا بامتياز في مدينة القدس المحتلة وهو قرار سيوفر على المقدسيين سنويًا ملايين الشواكل، بالإضافة الى التوفير الذي ستحققه الشركة، والذي سيذهب لصالح المشاريع التطويرية ومشاريع البنية التحتية” .

من جهته قال الصحفي المقدسي احمد جلاجل ان انتزاع هذا القرار يمثل مبادره جيده في ظل الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها المدينة المقدسة وسيساهم في التخفيف من معاناة المواطن المقدسي.

و وجه جلاجل شكرا لادارة شركة كهرباء محافظة القُدس على عملهم الدؤوب الذي يصب في خدمة الوطن والمجتمع.

المصدر: (PNN)