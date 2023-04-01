للأسبوع 13.. تجدد المظاهرات ضد حكومة نتنياهو و"رفضاً للتعديلات القضائية"

وطن: تجددت مساء اليوم السبت، المظاهرات المناهضة لخطة اضعاف القضاء في دولة الاحتلال، للأسبوع الثالث عشر على التوالي، وذلك رغم تعليق التشريعات التي شرعت بها حكومة نتنياهو ضد إضعاف جهاز القضاء وتقويض "المحكمة العليا".

وتظاهر عشرات الآلاف في عدة مناطق، وجرى تفريقهم على يد قوات شرطة الاحتلال.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على جهاز القضاء وضد الأقليات، ولشرعنة "العنصرية والتمييز"، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".