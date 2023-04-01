إعصار شديد في الولايات المتحدة يخلف قتلى وجرحى وأضرارا كبيرة

وطن: لقي ما لا يقل عن 11 شخصا مصرعهم في خمس ولايات أمريكية وتم نقل المئات إلى المستشفى جراء إعصار قوي ضرب الغرب الأوسط والجنوب ليلة الجمعة.

وبحسب الشبكة: "قتل ما لا يقل عن 11 شخصا وتم نقل المئات الى المستشفى بعد أن اجتاح إعصار مناطق الغرب الأوسط والجنوب مساء الجمعة".

ويذكر أنه تم تسجيل الأعاصير في ولايات مثل أركنساس وميسيسيبي وأيوا وتينيسي وإلينوي وويسكونسن، حيث يعيش أكثر من 28 مليون شخص في المنطقة التي كان التحذير من الإعصار ساريا حتى مساء الجمعة، وفقا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية.

ومن بين الضحايا العشرة، لقي خمسة أشخاص مصرعهم في ولاية أركنساس وثلاثة في إنديانا وواحد في إلينوي وواحد في ألاباما.

وفي وقت سابق، أفادت الأنباء أن مدينة ليتل روك، المركز الإداري والمدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في أركنساس، تضررت بشدة يوم الجمعة الماضي، وتعرض العديد من المنازل لأضرار أو دمار.

وأعلنت حاكمة أركنساس سارة ساندرز، حالة الطوارئ في الولاية، قائلة إن السلطات لن تدخر أي موارد لحصر أضرار الولاية، ونشرت الحرس الوطني للمساعدة في حصر تداعيات الكارثة.

المصدر: (نوفوستي)