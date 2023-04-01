مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في جلجولية بالداخل المحتل

وطن: قتل شاب، في الثلاثينيات من عمره، في جريمة إطلاق نار ارتكبت ببلدة جلجولية، في الداخل المحتل، اليوم السبت، دون أن تعرف ملابسات الجريمة.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في أحداث العنف والجريمة، إذ بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، وحتى الآن، 37 قتيلا، في ظل تواطؤ شرطة الاحتلال، وتقاعسها عن التصدي لعصابات الإجرام.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، خلال عام 2022، 109 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في حصيلة قياسية غير مسبوقة.